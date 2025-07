Compartir

¿Qué hacer ante un temblor?, ante un temblor, lo más importante es mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos. Lo primero es buscar un lugar seguro, como debajo de una mesa resistente o junto a una pared maestra.

Protegerse la cabeza y el cuello. Si está en el exterior, aléjese de edificios, postes y cables eléctricos. En caso de estar conduciendo, detenga el vehículo en un lugar seguro y espere a que pase el temblor. Después del sismo, verifique si hay heridos y siga las indicaciones de las autoridades.

Durante el sismo: si estas dentro de una oficina, casa o edificio, busque un lugar seguro: Bajo una mesa resistente, junto a una pared maestra o en un vano de puerta. Protéjase: Cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos o con un objeto resistente.

Mantenga la calma: Evite correr o gritar, ya que esto puede generar pánico. Es importante no bajar las escaleras corriendo, seguir siempre el protocolo de seguridad establecido como siempre buscar un lugar abierto y seguro.

¿Qué hacer ante un temblor?

No use ascensores: Use las escaleras en caso de necesitar evacuar, hágalo de manera serena sin correr. Si estas en exteriores: aléjese de edificios, postes y cables: Busque un espacio abierto.

No se acerque a puentes ni a zonas de riesgo de derrumbes: si está conduciendo: detenga el vehículo en un lugar seguro: Lejos de edificios, puentes y cables. Espere a que pase el temblor: No salga del vehículo.

En la playa: evacúe hacia zonas altas: Si el sismo dificulta mantenerse en pie o si hay alerta de tsunami, evacúe inmediatamente hacia zonas elevadas. No se acerque a la costa: Después del sismo, evite acercarse a la costa para observar el mar.

NO DEJES DE LEER AHORA: Dile adiós a las ollas quemadas con este truco de limpieza

Después del sismo: verifique si hay heridos: Si es seguro, brinde primeros auxilios a las personas heridas. Siga las indicaciones de las autoridades: Atienda las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Lee más información en nuestro portal y sigue actualizado en noticias