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¿Qué hacer ante una arritmia cardiaca?

By Redacción Carabobo
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ante una arritmia cardiaca

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Ante una arritmia cardiaca, lo crucial es buscar atención médica inmediata si hay dolor de pecho, falta de aire o desmayo. De lo contrario, se debe consultar a un cardiólogo para un diagnóstico.

Pudiendo incluir medicación, cambios de estilo de vida (dieta, ejercicio, dejar de fumar) o dispositivos como marcapasos/desfibriladores. Enfocándose en restablecer el ritmo normal y prevenir complicaciones graves.

Ante una arritmia cardiaca y lo que debes hacer

Busca ayuda de emergencia: Llama a emergencias (911 o equivalente) si tienes dolor de pecho, dificultad para respirar o desmayos.

Descansa y no te muevas: Si te mareas o sientes que te vas a desmayar, acuéstate y no intentes caminar o conducir; informa a tu médico.

Qué hacer a largo plazo (con un cardiólogo)

Diagnóstico y Plan: Un especialista determinará el tipo y gravedad de tu arritmia para un plan de tratamiento personalizado.

Más datos

Medicamentos: Pueden recetarse fármacos para controlar el ritmo.

Cambios en el Estilo de Vida:

Dieta: Rica en frutas, vegetales, cereales integrales, baja en sal y grasas.

Ejercicio: Regular, pero según indicación médica.

Evita irritantes: Reduce o elimina cafeína, alcohol y nicotina.

Manejo del estrés: Técnicas como yoga o meditación.

Procedimientos y Dispositivos:

Marcapasos/Desfibriladores Cardioversores Implantables (DCI): Dispositivos que regulan el ritmo o dan un choque eléctrico si es necesario.

No te automediques: Sigue siempre las indicaciones de tu profesional de la salud.

Controla factores de riesgo: Maneja la presión arterial alta, el colesterol y el peso.

Habla con tu médico: Es fundamental para un plan de manejo efectivo y para disfrutar de una vida plena a pesar de la arritmia.

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