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Ante una insuficiencia respiratoria, la primera y más importante acción es llamar inmediatamente al número de emergencias local (911 o el equivalente). Mientras llega la ayuda, mantén a la persona lo más tranquila posible.

Y busca ayuda si experimentas dificultad para respirar, dolor de pecho, confusión o desmayos. Si la insuficiencia es crónica, sigue tu plan de tratamiento y contacta a tu médico si los síntomas empeoran.

¿Qué hacer ante una insuficiencia respiratoria?

Acciones inmediatas en caso de emergencia: llama a emergencias: Este es el paso más crucial.

Evalúa la situación: Verifica si la persona respira y si tiene pulso.

Comienza la Reanimación Cardiopulmonar (RCP): Si la persona no respira, inicia la RCP de inmediato.

Si la persona está consciente: Ayúdala a encontrar una posición cómoda, sentada. Anímala a respirar con la boca fruncida para regular la respiración y reducir el esfuerzo. Mantén la calma y habla con ella para reducir el pánico.

Lo que no debes hacer

No intentes «curar» la condición por ti mismo o demorar la búsqueda de ayuda profesional. No olvides que una insuficiencia respiratoria grave requiere atención médica especializada y no es un problema que se resuelva en casa sin intervención médica.

Si la insuficiencia es crónica: Sigue tu plan de tratamiento: Tu médico podría haberte indicado el uso de medicamentos, como broncodilatadores o esteroides, y otros equipos. Consulta a tu médico: Busca atención médica.

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Considera la rehabilitación pulmonar: Puede ayudarte a mejorar tu condición física y aprender técnicas para manejar la falta de aire.

Prepárate: Ten a mano los números de tu médico, el hospital y un familiar que pueda llevarte a recibir atención.

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