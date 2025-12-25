Compartir

Ante una parálisis facial, busca atención médica inmediata para descartar un derrame cerebral, protege tu ojo con lágrimas artificiales y un parche. Y consulta con un médico para tratamiento (a menudo corticosteroides y antivirales).

Además de fisioterapia (ejercicios y masajes) y prevención de secuelas, especialmente si no mejoras o empeoras. La ayuda médica es lo más importante como no perder el tiempo ante la situación presentada.

Ante una parálisis facial, ¿qué hacer de inmediato?

Busca ayuda médica de emergencia: Si la parálisis aparece repentinamente, especialmente si hay dificultad para hablar, debilidad en otras partes del cuerpo o pérdida de equilibrio. Puede ser un derrame cerebral.

Protege tu ojo: No puedes cerrarlo completamente. Usa lágrimas artificiales durante el día, pomadas por la noche. Gafas de sol y un parche mientras duermes para evitar resequedad y lesiones.

Tratamiento médico (bajo supervisión):

Medicamentos: Corticosteroides para reducir la inflamación y antivirales si hay causa viral (como en la Parálisis de Bell).

Fisioterapia: Es crucial. Un fisioterapeuta te enseñará ejercicios faciales y masajes para mantener el tono muscular y prevenir rigidez.

Cirugía: Rara vez, se considera para casos graves o por causas específicas (traumatismos, tumores).

Cuidados y seguimiento:

Sigue las indicaciones del médico: Es vital para una buena recuperación, que puede tardar semanas o meses.

Realiza ejercicios faciales: Mover la boca, sonreír y levantar las cejas ayuda a activar los nervios.

Controla otros síntomas: Dolor, hinchazón o dificultad para tragar deben ser evaluados por un especialista.

En resumen, la prioridad es: Descartar emergencias, proteger el ojo afectado y iniciar un plan de rehabilitación con un fisioterapeuta y un médico.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas