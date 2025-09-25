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¿Qué hacer antes durante y después de un sismo?. Para prepararte para un sismo, crea un plan familiar, identifica zonas seguras y prepara un botiquín de emergencia. Durante el evento, mantén la calma y practica el estar en una zona segura

Después, evalúa daños, busca fugas de gas, mantente informado con autoridades y evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia.

¿Qué hacer antes durante y después de un sismo?, Antes del sismo

Plan de Emergencia: Crea un plan de emergencia familiar para saber qué hacer y a dónde ir si hay un sismo.

Identifica Zonas Seguras: Ubica lugares seguros en tu hogar, como debajo de mesas o escritorios resistentes.

Asegura Objetos: Fija estanterías y muebles altos para evitar que se caigan y asegúrate de que no haya objetos contundentes en techos o bordes.

Kit de Emergencia: Prepara una mochila con alimentos no perecederos, agua, un botiquín de primeros auxilios, linterna, pilas y radio a pilas.

Documentos Importantes: Guarda copias digitales de tus documentos importantes (actas de nacimiento, seguros, etc.) en un lugar accesible, como una USB.

Conoce tus Suministros: Averigua la ubicación de las llaves de gas, agua y electricidad para poder cerrarlas en caso de emergencia.

Durante el temblor

Mantén la Calma: Evita correr, gritar o empujar para no generar pánico.

Agáchate, Cúbrete y Sujétate: Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer, y ponte debajo de un mueble resistente.

Si conduces: Detén el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, árboles o postes eléctricos.

En la playa: Aléjate del mar, ya que un sismo puede causar tsunamis o maremotos.

Después del movimiento telúrico

Evalúa tu Entorno: Revisa tu hogar y el exterior para detectar daños estructurales, fugas de gas o cables sueltos.

Corta los Suministros: Si detectas una fuga de gas, cierra la llave principal.

Sigue a las Autoridades: Sigue las indicaciones de Protección Civil y evita difundir rumores o información no verificada.

Evita el Teléfono: Las líneas telefónicas pueden estar saturadas; úsalas solo para emergencias reales.

Mantente Alerta: Estate preparado para posibles réplicas.

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