Compartir

Si encuentro una culebra, recomiendan en primer lugar mantener la calma. En esta temporada donde comienza el invierno estas salen generalmente donde hay terrenos enmontados.

Evita molestarla. No intentes moverla ni tocarla, ya que podrías ser mordido. Es preferible observarla desde una distancia segura y, si es necesario, llamar a las autoridades ambientales o de control de animales para que se encarguen de la situación.

Si encuentro una culebra

Mantén la calma: No reacciones de forma brusca ni hagas movimientos repentinos. Observa desde lejos: Mantén una distancia segura para no ser percibido como una amenaza. No la toques ni la molestes: Evita intentar moverla o manipularla.

Si hay mordedura: Si la culebra te muerde, mantén la calma, afloja o retira cualquier prenda ajustada del área de la mordedura y lava la herida con agua y jabón. Llame a un servicio de emergencia o a un profesional médico.

Más recomendaciones

No intentes atraparla o matarla: Las serpientes juegan un papel importante en el ecosistema y, además, algunas especies son protegidas. Asegúrate de tener las puertas y ventanas bien cerradas: Para evitar que las serpientes entren en tu casa, especialmente durante el tiempo cálido.

Mantén la grama corta y las áreas despejadas: Para reducir el atractivo de un lugar para las serpientes. No dejes comida ni agua afuera: Esto puede atraer roedores, que a su vez pueden atraer serpientes.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios