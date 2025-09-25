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Para muchos es algo innecesario, para otros es algo que no debe faltar en un hogar; una mochila de emergencia se ha hecho necesaria. Por supuesto un temblor fuerte, un terremoto o un desastre natural es algo que no se puede predecir; pero ante eso tenemos que estar preparados.

Luego del terremoto en México en 1985 todo el continente americano adoptó a la mochila de emergencia como algo necesario. Esta debe incluir varios objetos que te pueden ayudar en caso de supervivencia.

Venezuela es un país sísmico y siempre debemos estar alerta y preparados. En primer lugar la supervivencia podría ser por pocos días; y siempre debemos de tener en cuenta de tener a la mano lo que nos sea útil para nosotros y nuestro grupo familiar.

Una mochila de emergencia y lo que de incluir

Lo necesario para unos sobrevivir a unos días de emergencia y lo que no debe faltar es un radio de baterías; en primer lugar. Una linterna de baterías o un grupo de estas, al menos dos o tres; que puedas distribuir en la familia.

No puede faltar alimentos no perecederos estos pueden ser atún sardina o incluso granos que vienen enlatados. Necesario también es tener agua, además de unas mantas para pasar la noche.

Además algo necesario tanto para la comunidad donde vivas es que practiques protocolos antisísmicos. Necesario que tengas un punto de encuentro en caso de una emergencia; puede ser por fuego como por un temblor.

Los celulares muchas veces en estos casos fallan y es necesario siempre estar alerta con un radio. Importante los alimentos teniendo en cuenta que en casos de desastres la luz y el gas quedan suspendidos.

No debe faltar

La mochila debes revisarla periódicamente y tenerla en un lugar adecuado para su uso en caso de un temblor. Siempre es necesario estar preparado además de ser ejemplo como una persona conocedora de la supervivencia.

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Por supuesto la prevención es importante y tener a la mano lo necesario; para conocer de protocolos antisísmicos tienes a los bomberos. Siempre es bueno tener unos conocimientos de supervivencia que puedes emplear en estos casos.

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