La eterna pregunta que ha acompañado conversaciones de sobremesa, chistes familiares y hasta debates filosóficos encontró una respuesta científica. Consultado sobre la incógnita, ChatGPT, la inteligencia artificial más popular del momento, aseguró que el huevo fue primero.

El razonamiento se basa en la evolución: los huevos existían millones de años antes de que aparecieran las aves modernas.

“Una especie muy parecida a la gallina, pero que aún no lo era, puso un huevo con una mutación genética, y de allí nació la primera gallina”, explicó la IA.

En pocas palabras, el dilema que parecía un círculo sin fin tiene salida. La ciencia pone al huevo a la delantera, aunque en la calle y en las redes la pregunta seguirá generando risas y comentarios.

