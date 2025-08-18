Compartir

La tendencia de la Plataforma Magis Tv vuelve a estar presente en las redes sociales, en varios países. En Venezuela quedó sin efecto desde el pasado 25 de marzo de este año por órdenes de las autoridades.

Tanto Magis como Fujo Tv fueron bloqueadas en el país, la llamada plataforma pirata también fue bloqueada en Argentina y otras naciones. Las grandes compañías de streaming buscan que la misma cierre de forma definitiva.

El juez Esteban Rossignoli en Argentina ordenó su cierre definitivo en ese país. Magis ha estado señalada de violar derechos de autor, como riesgos de ciberseguridad además de tener monopolios de dominios.

Plataforma Magis Tv

El señalamiento a esta plataforma también se hace por ofrecer contenidos ilegales, los cuales están debidamente registrados de Netflix. Como otras empresas entre ellas HBO y Disney como también a eventos deportivos.

Pero a pesar de los bloqueos que se han hecho en los países esta aparece con nuevas direcciones. En países como Brasil, Colombia, Paraguay, México, Uruguay y Chile sigue apareciendo.

Hasta ahora no se ha hecho oficial si las plataformas legales han tenido caídas financieras por Magis. El ordenamiento de cierre es definitivo a nivel mundial y buscan hacerlo definitivo en los próximos días.

