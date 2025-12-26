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La cuenta de Instagram de Nicki Minaj ha sido tendencia en las últimas horas, la artista al parecer no pudo soportar la presión en las redes sociales. La rapera se volvió tendencia luego que diera el apoyo a Donald Trump y al vicepresidente JD Vance.

A partir de allí todo cambió para Nicki que cerró la cuenta con diez millones de seguidores. Fue una controversia que se armó y de allí decidió cerrar la cuenta o al menos suspenderla por un tiempo.

Minaj decidió dar su apoyo a las políticas de Trump lo que causó una gran confusión entre sus seguidores. Habló en las Naciones Unidas a favor del presidente norteamericano y hasta apareció en otros actos a favor de el.

Cuenta de Instagram de Nicki Minaj

La mayoría de los seguidores de la rapera son liberales por lo cual no le perdonaron el apoyo a la familia de Charlie Kirk. Es por ello que el 24 de diciembre en horas de la noche, su cuenta fue borrada.

Los seguidores de Nicki se encontraron con una frase que decía “lo sentimos, esta página no está disponible”. Hay que recordar que no es la primera vez que la estrella del rap decide suspender la misma.

Por supuesto, por ahora no se sabe cuánto tiempo durará cerrada su cuenta. Los seguidores no le perdonaron su apoyo a las políticas de la Administración Trump. Como tampoco su apoyo a la familia Kirk.

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