Compartir

¿Qué provoca la tensión alta?, la misma es provocada por una combinación de factores genéticos y de estilo de vida, como la genética familiar. Además del estrés, la dieta alta en sodio y grasas, la falta de ejercicio y el sobrepeso.

Como el consumo de tabaco y alcohol, y ciertas enfermedades (como las renales o endocrinas). Es una condición que puede empeorar con el tiempo y causar daño a los órganos. Así que debes chequearte siempre la tensión.

¿Qué provoca la tensión alta?

Dieta: Consumir un exceso de sodio, grasas saturadas y cafeína, y no consumir suficiente potasio puede aumentar la presión arterial.

Actividad física: La inactividad física aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión.

Peso: El sobrepeso o la obesidad incrementan la presión arterial.

Alcohol y tabaco: El consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo elevan la presión arterial.

Estrés: El estrés crónico puede desencadenar la liberación de hormonas que aumentan la presión arterial.

Sueño: La falta de sueño de calidad también puede contribuir.

Factores genéticos y de salud

Genética: Tener antecedentes familiares de hipertensión aumenta el riesgo.

Enfermedades: Ciertas afecciones médicas pueden ser la causa, como problemas renales, enfermedades de la tiroides y otras afecciones endocrinas.

Edad: El riesgo de hipertensión aumenta con la edad.

Embarazo: Algunas mujeres desarrollan hipertensión durante el embarazo.

Consecuencias de la tensión alta

Daño al corazón: Puede llevar a insuficiencia cardíaca, agrandamiento del ventrículo izquierdo y enfermedad de las arterias coronarias.

Accidente cerebrovascular (ACV): Aumenta el riesgo de ACV al dañar o bloquear las arterias que llevan sangre al cerebro.

​ Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas