La salmonelosis es una enfermedad infecciosa transmitida por la bacteria Salmonella y se puede encontrar en alimentos, tales como carne cruda vacuna, ave y pescado, huevos crudos, frutas y vegetales.

Al consumir alimentos contaminados con la bacteria, los síntomas que se presentan tras 7 a 14 días de incubación y son: Fiebre, Malestar general, Dolores de cabeza, Estreñimiento, Dolor muscular, Abdominal y Frecuencia cardiaca baja.

En la segunda semana aparecen datos de crecimiento del hígado y del bazo a la exploración física. Además de un exantema evanescente de color rosáceo en la piel del tórax y el abdomen, en algunos casos fugaces.

Pero, en la tercera semana se caracteriza por la disminución de los procesos mentales (cansancio, depresión, lentitud). Así mismo, puedes presentar diarrea verdosa y existe un alto riesgo de perforación de sangrado y perforación intestinal.

Ahora, para la cuarta semana el paciente puede entrar en un estadio sub-clínico al presentar una mejoría relativa y la disminución de los cuadros febriles pero sin desaparición total de la sintomatología.

¿Cómo prevenirla?

La salmonelosis se puede prevenir con el cuidado de la comida. Por ello, debes refrigerar o congelar las carnes y pescados.

Es conveniente que rechacen los huevos que no estén etiquetados y los que no lleven fecha de consumo. Si están sucios o rotos no se recomienda su consumo

Eviten que las carnes puedan escurrir sobre otros alimentos destinados al consumo en crudo.

Eviten comer huevos crudos o alimentos donde el huevo no esté completamente cocido.

