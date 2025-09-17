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Cuando el blanco del ojo está amarillo, es conocido como ictericia, es un signo de acumulación de bilirrubina en la sangre. Lo que indica un problema subyacente que requiere atención médica inmediata.

Las causas frecuentes incluyen trastornos del hígado, la vesícula biliar o el páncreas, infecciones virales, ciertos medicamentos o afecciones sanguíneas como la anemia hemolítica. Es crucial consultar a un médico para un diagnóstico adecuado, ya que la ictericia en adultos suele ser un indicativo de una enfermedad que necesita tratamiento.

Cuando el blanco del ojo está amarillo, ¿Qué es la Ictericia?

Bilirrubina: La ictericia ocurre cuando la bilirrubina, un compuesto amarillo subproducto de la descomposición de glóbulos rojos viejos, se acumula en la sangre.

Función del Hígado: En un organismo sano, el hígado procesa la bilirrubina y la convierte en bilis, que luego se excreta.

Causas Comunes

Cuando el hígado o el sistema biliar no funcionan correctamente, la bilirrubina se acumula, tiñendo de amarillo el blanco de los ojos y la piel.

Las causas pueden incluir:

Problemas hepáticos: Enfermedades hepáticas como la hepatitis o la cirrosis.

Obstrucción de conductos biliares: Cálculos biliares o tumores que bloquean el paso de la bilis.

Problemas pancreáticos: El cáncer de páncreas puede causar ictericia.

Infecciones: Ciertas infecciones virales pueden afectar el hígado.

Trastornos sanguíneos: Anemia hemolítica, donde los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que el hígado puede procesar.

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Cuándo Ver a un Médico

Si notas que el blanco de tus ojos se ha vuelto amarillo, no es un problema de la vista, sino una señal de que algo está pasando en tu cuerpo. Debes acudir a un médico general o internista para que realice los análisis necesarios y determine la causa real.

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