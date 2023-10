Compartir

Las Unidades Populares para la Paz fueron activadas la noche del miércoles informó el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Estas se activan con el fin de garantizar la paz territorial en todo el país.

“Identificada están las amenazas, vamos a unir todo lo que podamos unir para garantizar la paz, la tranquilidad, la armonía, la felicidad de la gente; para que no venga la extrema derecha con su odio y su deseo de venganza a golpear al pueblo, a dañar la paz interna”, puntualizó el mandatario nacional.

Dijo que estas unidades son la nueva instancia organizativa del Poder Popular para garantizas además de defender la paz en todo el territorio nacional. Las mismas se articularán con las Unidades de Defensa Integral de la Milicia Bolivariana.

“Llamo a Venezuela a defender la paz, en particular llamo a nuestro pueblo a organizarse de manera superior para defender la paz, Hay plan contra la paz del pueblo, planes para convertir el odio en violencia y no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir”, reiteró.

“Toda revolución verdadera, como es la nuestra, tiene que saber renovarse, saber actualizarse, mover la fibra de la sabiduría popular. ¡Esa es la fórmula de la victoria permanente!”, acotó el presidente.

Unidades Populares para la Paz y el referendo del Esequibo

El mandatario nacional habló de lo que fue la convocatoria de un referendo consultivo el cual decidirá el tema de la Guayana Esequiba. “Dada la agresión del gobierno de la ExxonMobil que residen en Guyana y dadas las graves violaciones sobre el mar territorial venezolano”, dijo Maduro.

El Jefe de Estado llamó a fortalecer el intelecto, como la visión estratégica histórica y geopolítica que hay del país.

