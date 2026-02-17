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Seguramente has visto videos en TikTok o Instagram de jóvenes saltando obstáculos en cuatro patas, usando máscaras de animales y colas peludas. No se trata de un simple disfraz de Carnaval; se trata de los therians, una subcultura que ha cobrado una fuerza impresionante en internet y que hoy genera intensos debates en las plataformas digitales.

¿Qué son los therians?

A diferencia de lo que muchos creen, para quienes se identifican como tales, no se trata de una actuación o un «hobbie» de fin de semana. Los therians (del griego therion, que significa animal salvaje) explican que su vivencia es profunda e involuntaria.

Ellos sostienen que poseen una identidad no humana, sintiéndose conectados espiritual o psicológicamente con un animal específico, al que llaman «theriotipo». Es importante diferenciarlo de los «furries»; mientras que estos últimos se centran en el arte y el disfraz de personajes antropomórficos, los therians afirman que su esencia interna es, en algún nivel, animal.

Los «Quadrobics» y la estética viral

Lo que ha hecho que este movimiento se vuelva viral es su expresión pública y física, la cual incluye:

Quadrobics: Es la práctica de correr, saltar y moverse utilizando las cuatro extremidades. Estos videos de alta destreza física acumulan millones de vistas.

Máscaras y colas: Suelen usar máscaras artesanales (muchas veces hechas por ellos mismos) y colas para exteriorizar su theriotipo.

Comunidades digitales: Espacios en redes sociales donde comparten consejos sobre cómo mejorar sus movimientos y lidiar con la incomprensión social.

¿Por qué son tendencia y qué dicen los expertos?

La viralidad del fenómeno responde a la búsqueda de pertenencia de las nuevas generaciones en entornos digitales. Para muchos jóvenes, ser therian es una forma de escapismo o de conexión con la naturaleza en un mundo cada vez más tecnológico.

Sin embargo, la tendencia no está libre de polémicas. Mientras algunos lo ven como una forma inofensiva de expresión y ejercicio, otros generan opiniones encontradas en plazas y parques donde estos jóvenes se reúnen. Lejos de ser algo homogéneo, el movimiento abarca desde motivaciones recreativas hasta búsquedas identitarias complejas que hoy son un fenómeno social imposible de ignorar.

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