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Las Iglesias de San Diego y Los Guayos tienen algo en común, en lo que es la historia del catolicismo en Carabobo. Los templos se mantienen cuidados y en pie además están entre las cinco de mayor antigüedad en la Gran Valencia.

Estas siguen siendo lugares de la sagrada eucaristía, como de recuerdos, el Padre Benito de Jesús Ramírez (QEPD). Como del Padre Miguel Ángel Santiago (QEPD) en la Iglesia de Los Guayos, por allá en los ochenta.

Iglesias de San Diego y Los Guayos

La historia en común que guardan es que las dos fueron consagradas el 22 de septiembre de 1785. “El mismo día que la Iglesia San Antonio de Padua de Los Guayos, siendo ambos los quintos de mayor antigüedad de la ciudad de Valencia”, dice la cuenta Valencia de Antaño.

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No sabemos la hora exacta de consagración de una y de otra, como tampoco sabemos si fue en horas de la mañana como de la tarde. Ambas siguen lugares de espiritualidad y oración, ¡por los siglos de los siglos!.

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