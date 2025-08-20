Compartir

En estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en resguardo de la seguridad, el Gobierno Nacional informó este martes la suspensión y prohibición de todas las actividades relacionadas con aeronaves pilotadas a distancia (RPA), que incluye aeronaves remotamente pilotadas, no pilotadas y aeromodelos, así como sus partes y componentes.

La medida fue anunciada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.927. En el documento se especifica que la prohibición no aplica para los órganos de seguridad ciudadana y defensa del Estado, quienes podrán continuar usando drones «en las funciones inherentes, establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano y debidamente autorizadas por la autoridad competente». Esta disposición tendrá una vigencia de un año, contados a partir del lunes 18 de agosto de 2025.

NO DEJES DE LEER AHORA: Caso de explosivos en Plaza Venezuela, quedan detenidas dos personas



Esta normativa fue avalada de forma conjunta por los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas; Transporte; y Defensa. La resolución establece la suspensión y prohibición de la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y operaciones de vuelo de este tipo de aeronaves en todo el espacio geográfico nacional.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será el ente encargado de garantizar el cumplimiento de esta directriz, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado.

Asimismo, el INAC tendrá la responsabilidad de resolver cualquier aspecto no previsto en la resolución, en su rol como organismo regulador del uso de aeronaves y fiscalizador de las actividades de la aeronáutica civil. El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la protección del espacio aéreo venezolano y la preservación de la seguridad integral del país.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: