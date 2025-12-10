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Quedaron detenidos por golpearse en una plaza en el Zulia

By Redacción Carabobo
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Quedaron detenidos por golpearse en una plaza
Foto: CPBEZ.

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Varias personas quedaron detenidas por golpearse en una plaza y alterar el orden público. Estos pasaron a manos del Ministerio Público para el proceso judicial. El hecho ocurrió en el municipio Baralt en el Zulia.

Por alteración del orden público, atentando contra la paz y la tranquilidad ciudadana, cinco personas fueron aprehendidas en la parroquia Manuel Guanipa Matos. Municipio Baralt, por uniformados del Cuerpo de Policía del estado Zulia.

Quedaron detenidos por golpearse en una plaza

Los detenidos se agredían entre sí con golpes de puños y botellas en la Plaza Bolívar del citado sector. Tenían una batalla campal entre ellos y quedaron detenidos en el lugar, el hecho de violencia fue condenado por las personas.

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Estos responden por los nombres Marilyn Milagros Chacín (42); Geissell Andreina Bracho (24); Jorge Luis Chacín (35); Danny Eladio Meléndez (30), y Brilly Julie Medina Cornieles (39), quienes fueron puestos a disposición de ls Fiscalía 15 del Ministerio Público.

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SourcePolicía del estado Zulia
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