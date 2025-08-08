Compartir

Una mujer quedó detenida tras golpear salvajemente en Carabobo, la información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. El caso de maltrato animal se suma a los que han ocurrido en el país en los últimos días.

Se pudo conocer que la mujer será imputada por el Ministerio Público de nuestra entidad. Nayelis Aparicio será imputada por el delito de maltrato animal, la dama de manera cruel y cobarde golpeó salvajemente a un canino (perro) con un palo en Tocuyito, municipio Libertador.

Ocasionándole un grave daño al indefenso animal, dijo el Fiscal. Recordemos que la pena propuesta de cuatro a seis años de prisión aun no ha sido aprobada. La misma se espera que sea aprobada pronto.

Detenida tras golpear a un perro salvajemente en Carabobo

El maltrato animal se refiere a cualquier acción u omisión que cause dolor, sufrimiento, estrés o la muerte innecesaria de un animal. Implica tanto acciones directas de crueldad como la negligencia en el cuidado y bienestar de los animales.

Tipos de maltrato animal:

Negligencia: no proporcionarles alimento, agua, refugio adecuado, atención veterinaria o cuidados básicos.

Maltrato físico: golpes, heridas, tortura, o cualquier forma de agresión que cause daño físico.

NO DEJES DE LEER AHORA: Hombre fue detenido por intento de femicidio en La Isabelica

Abandono: dejar a un animal sin cuidado o protección, especialmente si depende de la asistencia humana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas