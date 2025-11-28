PortadaSucesos

Quedó detenido con presunta droga al sur de Valencia

By Redacción Carabobo
0
95
Quedó detenido con presunta droga al sur de Valencia

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un sujeto quedó detenido con presunta droga al sur de Valencia. La información la dio a conocer la policía del estado Carabobo en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Durante patrullaje en el sector La Mariposa (Urb. El Socorro), funcionarios de la Estación Policial Canaima detuvieron a un ciudadano de 31 años. Que intentó evadir a la comisión policial a bordo de una moto.

Quedó detenido con presunta droga al sur de Valencia

Tras una breve persecución, fue interceptado y se le incautaron 198,29 gramos de presunta marihuana ocultos en un bolso tipo koala. El procedimiento se realizó en el Cuadrante C-21, como parte del despliegue permanente contra la criminalidad, enmarcado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Vuelco de vehículo en La Isabelica dejó un lesionado

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePolicía de Carabobo
Artículo anterior
Bono Cuadrantes de Paz noviembre 2025 se está pagando (+monto)
Artículo siguiente
2026 será un año volcánico, según Mhoni Vidente
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes