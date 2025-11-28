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Un sujeto quedó detenido con presunta droga al sur de Valencia. La información la dio a conocer la policía del estado Carabobo en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Durante patrullaje en el sector La Mariposa (Urb. El Socorro), funcionarios de la Estación Policial Canaima detuvieron a un ciudadano de 31 años. Que intentó evadir a la comisión policial a bordo de una moto.

Quedó detenido con presunta droga al sur de Valencia

Tras una breve persecución, fue interceptado y se le incautaron 198,29 gramos de presunta marihuana ocultos en un bolso tipo koala. El procedimiento se realizó en el Cuadrante C-21, como parte del despliegue permanente contra la criminalidad, enmarcado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

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