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Un sujeto quedó detenido en Valencia por presunto abuso sexual a una menor de edad. La información fue dada a conocer por la Policía Nacional Bolivariana en Carabobo. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) lograron la captura de Yender José Silva, de 34 años de edad. Luego de ser denunciado por el presunto delito de abuso sexual sin penetración en el municipio Valencia, estado Carabobo.

La denuncia fue interpuesta en la Estación Policial Parroquial El Socorro por la madre de la menor de 12 años afectada. Según lo reportado, el detenido habría irrumpido en la vivienda de la víctima y abusado de la niña tocando sus partes íntimas.

Detenido en Valencia por presunto abuso sexual

Al conocer lo ocurrido, la madre se dirigió de inmediato a la estación policial. Tras escuchar el relato, los funcionarios conformaron una comisión que se trasladó a la residencia de Silva. En el lugar, fueron recibidos con palabras obscenas por familiares del sujeto.

Un familiar directo impidió que este saliera de la casa. Esta actitud facilitó que Yender Silva lograra huir por la parte trasera de la casa; utilizando una escalera para acceder a patios de vecinos y emprender la fuga.

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Finalmente, el detenido fue capturado al día siguiente en el sector La Florida, de la parroquia Miguel Peña. Durante un patrullaje preventivo realizado por funcionarios policiales en la comunidad.

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