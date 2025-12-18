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Un joven quedó detenido por abuso sexual continuado a una adolescente en el estado Zulia. El detenido debe enfrentar la responsabilidad del embarazo de la menor de edad, la cual es su prima.

Un joven de 20 años de edad, de nombre Jhona Josué Colina Morges, fue detenido por abuso sexual continuado en contra de su prima de 13 años de edad. En el sector Las Vegas, parroquia Manuel Guanipa Matos, municipio Baralt.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la joven, la cual indicó en la sede del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez). Ya que ella llevó a su hija al hospital porque estaba presentado hinchazón en manos y pies.

Quedó detenido por abuso sexual continuado a una adolescente

Al realizarle una serie de estudios médicos, se supo que la menor tenía varias semanas de gestación. Al ser abordada ésta manifestó a su progenitora que su primo Jhona, desde el mes de enero del presente año venía abusado sexualmente de ella.

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Al conocer el caso los agentes del Cpbez se dirigieron hasta donde se encontraba Colina Morges para su arresto. Fue llevado a la Estación Policial Barralt donde quedó bajo arresto por disposición de la Fiscalía 43 del Ministerio Público.

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