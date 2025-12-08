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Quedó detenido por agredir a su expareja embarazada, el hecho ocurrió en el estado Lara quedando a la orden del Ministerio Público. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto, realizaron la detención de Daniel Alejandro Parra Meza (18), en El Cercado, sector La Rinconada. Parroquia Santa Rosa, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara, por violencia.

Detenido por agredir a su expareja embarazada

Se pudo conocer que, motivado a problemas personales, el detenido se presentó en la vivienda de la víctima, en El Cercado, sector Chirgua 1; parroquia Santa Rosa, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara.

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Donde sostienen una fuerte discusión, optando éste por agredirla en distintas partes de su cuerpo, causándole diversas lesiones, poniendo en riesgo su embarazo. Quedando a la orden del Ministerio Público. El hecho se une a los casos de maltrato físico que han ocurrido en el país.

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