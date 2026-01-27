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Quedó detenido por agredir a un bebé de 11 meses en Anzoátegui

By Redacción Carabobo
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detenido por agredir a un bebé de 11 meses en Anzoátegui

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Un sujeto quedó detenido por agredir a un bebé de 11 meses en el estado Anzoátegui. La información la dio a conocer hoy el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Barcelona, realizaron la detención de Samuel José Martínez Pérez (18), en el Barrio El Esfuerzo, parroquia El Carmen; municipio Simón Bolívar, Barcelona, Anzoátegui, por agredir a su bebé de 11 meses.

Quedó detenido por agredir a un bebé de 11 meses en Anzoátegui

Se pudo conocer que el hombre había discutido con la madre del niño, por cuanto no aceptaba el fin de la relación. Por lo que arremetió contra ella, arrojándole una piedra; sin embargo, no logró pegarle, sino, al niño en el rostro. Por lo que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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