Compartir

Un sujeto quedó detenido por maltratar a un perro con una pala metálica, la información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. El caso de maltrato animal ocurrió en el estado Aragua.

El Fiscal Saab dijo que será imputado por el Ministerio Público, el ciudadano Freddy Linares, por el delito de maltrato animal. Dicho sujeto con un objeto contundente (pala de metal) golpeó salvajemente a un canino (perro).

Detenido por maltratar a un perro con una pala metálica

Causando graves lesiones en el indefenso animal, el hombre fue denunciado ante las autoridades aragüeñas quedando detenido horas después. Recordemos que las penas por maltrato animal rondan de cuatro a seis años.

El caso se suma a los que han ocurrido en el país en lo que va de año. Siendo el último el de un hombre que maltrató a un perro en plena calle en el estado Trujillo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas