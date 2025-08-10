Compartir

Un hombre quedó detenido por una presunta golpiza a su madre en Petare, Gran Caracas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. El detenido quedó ahora a la orden del Ministerio Público.

En el sector Unión de la parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda, funcionarios del CICPC, adscritos a la de la Delegación Municipal El Llanito; detuvieron a Armando José Arias Villegas (35), por agredir físicamente a su madre (52).

El arresto se llevó a cabo tras un procedimiento policial en el que se constató que, Armando Arias, le propinó una golpiza a su madre. Presuntamente utilizando para ello su fuerza física, esto motivado a problemas de convivencia.

Detenido por presunta golpiza a su madre en Petare

Las investigaciones revelaron también que este no era un hecho aislado. El detenido acostumbraba a agredir verbal y físicamente a su madre cada vez que ingería bebidas alcohólicas.

NO DEJES DE LEER: Mujer que asesinó a tres adultos mayores en Caracas fue capturada

Tras la detención de Arias Villegas, el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 136° del Área Metropolitana de Caracas en Materia de Violencia de Género.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas