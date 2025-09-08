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Un sujeto de 68 años quedó detenido por un delito cometido hace 44 años en Barinas. Durante más de cuatro décadas el hombre era buscado por la justicia nacional. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) apresó al hombre.

Hace 44 años Avilio Márquez fue señalado de cometer un hurto genérico, pero las autoridades no dieron con el hombre. Los uniformados lograron la captura en el municipio Alberto Arvelo Torrealba de la entidad llanera.

Detenido por un delito cometido hace 44 años

La detención del sujeto se logró en el sector Puente Páez de la parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez. Donde había un punto de control y el hombre fue verificado por las autoridades.

Márquez durante este tiempo no había sido revisado en el sistema Siipol, donde se confirmó que tenía una denuncia en la delegación municipal de Barinas. El hurto genérico lo había cometido el 24 de agosto de 1981.

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Se pudo conocer que el sexagenario quedó a disposición de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público. En dicha Fiscalía se van a encargar de dar el proceso legal al caso de hurto ocurrido en 1981.

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