Un sujeto quedó detenido al estar señalado de microtraficante en el Zulia, la información la suministró el departamento de prensa del CICPC. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo lograron la detención de un hombre; a quien se le incautó un kilo y medio de sustancias psicotrópicas.

El arresto se llevó a cabo en el sector Villa Los Cerros, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada. El detenido fue identificado como Franklin Edixon Abreu Dum (42). Los funcionarios le dieron la voz de alto cuando se desplazaba en una motocicleta Horse Cuervo, placas A07I40D.

Durante la inspección, se incautó la sustancia ilícita y se colectó como evidencia un teléfono celular. Abreu Dum se dedicaba a la venta de estas sustancias, generando zozobra y afectando la seguridad de la comunidad.

Microtraficante en el Zulia

Las investigaciones arrojaron que el detenido estaba solicitado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. Por el delito de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Finalmente, el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 24 del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.

