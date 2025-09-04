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Un caso de violencia de género se registró en Miranda estado Carabobo los funcionarios de la Policía Municipal de esa localidad, materializaron el arresto de un hombre que golpeó a su pareja con un palo de escoba. Los hechos ocurrieron en el sector Los Naranjos, donde la pareja sostuvo una fuerte discusión.

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De tal manera, que el hombre durante la disputa, tomó el palo y comenzó a golpear a su mujer, a quien le ocasionó hematomas en diferentes partes de su cuerpo. Además, trascendió que el agresor corrió a la dama de la vivienda que ambos compartían.

Ante la situación, la víctima de inmediato se trasladó a una sede de la policía, donde informó lo sucedido, por lo que los uniformados tras conocer del hecho, de inmediato conformaron una comisión que se trasladó hasta el inmueble, quedando detenido.

El caso fue referido al Ministerio Público, ente que se encargará de seguir con las actuaciones del caso en Miranda .

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