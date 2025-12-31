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Las tradiciones de la temporada decembrina en Venezuela son una mezcla cultural de la herencia indígena, africana y europea que comenzó con la colonización en el siglo XV y que han pasado de una generación a otra hasta la actualidad.

La quema del “Año Viejo” es una tradición del arte popular y un ritual de purificación. Un muñeco construido artesanalmente con ropa vieja, aserrín, papel periódico y, en ocasiones, pirotecnia, representa todas las dificultades, penas y energías negativas acumuladas durante los últimos doce meses.

Al encender la llama a las 12:00 a.m., los venezolanos simbolizan el cierre de un ciclo, dejando atrás el pasado para recibir el 2026 con una «pizarra limpia».

Quema del Año Viejo este 31 de diciembre

Aunque la costumbre se extiende por todo el territorio nacional, es en los estados Táchira, Mérida y Trujillo donde alcanza su máxima expresión.

Creatividad popular: En ciudades como San Cristóbal, las comunidades compiten por crear el muñeco más original. Este año, las figuras han variado desde representaciones de personajes de la cultura pop y memes virales.

La tradición se mantiene viva gracias con el paso de los años. «Hacer el año viejo es un trabajo de cuadra. Todos los vecinos aportamos algo: una camisa vieja, el aserrín, o simplemente el tiempo para armarlo. Es lo que nos une antes de los abrazos de medianoche», comenta un artesano local en San Cristóbal.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades recomiendan realizar la quema en espacios abiertos, lejos de cableado eléctrico y vehículos; mantener a los niños a una distancia prudencial del fuego para garantizar una celebración segura.

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