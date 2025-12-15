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Enrique Bernardo Núñez fue uno de los grandes valencianos, fue historiador, diplomático, además de escritor y periodista. Nació el 20 de mayo de 1895 y es por ello que el Día del Cronista se celebra en esa fecha.

El destacado personaje vivió en nuestra ciudad hasta la edad 15 años, luego de mudó a Caracas. Estaba decidido a estudiar periodismo como medicina. Como también fundó el periódico Resonancia del Pasado.

Su primer trabajo como periodista fue en El Imparcial entre los 1919 y 1920. Luego en El Universal, El Heraldo como colaboró para revistas de esos años. Fue también secretario de gobierno de Nueva Esparta.

¿Quién era Enrique Bernardo Núñez?

Para 1939 publica sus obras Signos en el Tiempo, para 1954 publica Viaje por el País de las Máquinas y en el año 1963 publicó Bajo El Samán. Fue diplomático y en la capital cubana escribió Cubagua.

“El 15 de enero de 1945 fue nombrado Cronista de Caracas, responsabilidad que asumió nuevamente en 1953 y en 1964. Creó la revista «Crónica de Caracas». En 1948 la Academia Nacional de la Historia lo recibió como individuo de número. Núñez murió el 1 de octubre de 1964”, dice la cuenta Valencia de Antaño.

Un liceo emblemático en la urbanización La Isabelica, lleva su nombre en honor a este insigne valenciano. Para siempre recordar su legado y de cómo dejó en alto el nombre de la capital carabobeña.

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