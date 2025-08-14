Fulano y Mengano no son nombres de personas reales, sino términos que se utilizan en español para referirse a alguien de forma indeterminada o cuando se desconoce su nombre. Los utilizamos para no nombrar a algunas personas conocidas.
«Fulano» proviene del árabe «fulān», que significa «cualquier persona», mientras que «Mengano» también tiene origen árabe, de «man kan», que significa «quien sea». Además de ellos hay otros nombres.
Mengano, se usa para referirse a una persona indeterminada, ya sea porque no se conoce su nombre o porque no se quiere revelar.
¿Quién es fulano y mengano?
Mientras que Mengano: se utiliza después de «Fulano» para referirse a otra persona indeterminada, o solo para referirse a alguien de forma vaga.
Zutano: aunque menos común, también se usa para referirse a una tercera persona indeterminada, a menudo después de «Fulano» y «Mengano».
Perengano o Perencejo: la menos común de las cuatro, y se cree que es una creación posterior, posiblemente combinando el apellido «Pérez» con «Mengano».
Nuestro idioma
En resumen: Fulano, Mengano, Zutano y Perengano no son nombres de personas reales. Sino palabras que se usan para referirse a personas de forma indeterminada en el lenguaje cotidiano.
NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ternura! Gato se hizo viral en una plaza por sus saltos (VIDEO)
Nuestro idioma castellano es rico en palabras, como en palabras creadas en diferentes países. Estos términos de Fulano y los otros se utilizan mucho en nuestros países, excepto en Brasil donde se habla portugués.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas