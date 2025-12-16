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El Himno del estado Carabobo es una de las obras musicales más excelsas, no se hizo de la noche a la mañana. Fue un 5 de julio de 1908 cuando se estrenó el Himno esto en un evento oficial y público.

Este se cantó en la Plaza Bolívar de Valencia además se colocó una ofrenda floral al Libertador como símbolo de que Carabobo ya tenía un canto que lo identificara. Pero un año antes de aquel estreno se dio la idea para que Carabobo buscara sumar un símbolo patrio.

Enseguida los notables plantearon realizar el concurso donde participaron muchas personas con el fin de ganarse la distinción. Samuel Niño, presidente del estado emitía un decreto para promover un concurso que sería público.

Esto para seleccionar una letra y música que identificara al estado. Y el ganador tendría el honor de haber compuesto el Himno oficial. Muchos personajes además de jóvenes talentosos se sentaban a escribir su propuesta. Más por aquellos premios que se iban a entregar al ganador. Un diploma además de una pluma de oro valorada en 400 bolívares.

Se recibió un total de 23 obras, no solo de personas del estado Carabobo, desde toda Venezuela llegaban los escritos. Pero el jurado dio como ganadora a la obra de Santiago González Guinán.

Himno del estado Carabobo

Luego de tener la letra venía la música, la cual jugaba un papel importante. Es así como un mes después y unos días se escogió aquella música. Allí participaron 14 aspirantes y uno de ellos sería el autor de la música.

Sebastián Díaz Peña, músico y quien habría compuesto un vals de nombre Marisela ganó el derecho de colocar la música. Dicho himno se mantiene desde esos tiempos hasta nuestros días.

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