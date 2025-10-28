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No hay un solo inventor del graffiti, ya que tiene una larga historia, pero se considera que Darryl McCray, alias «Cornbread», es el primer grafitero moderno. Comenzando en Filadelfia en 1965.

En Nueva York, Taki 183 (cuyo nombre real es Dimitraki) se volvió famoso en 1971, inspirando a muchos a unirse al movimiento. Los orígenes del graffiti se remontan incluso a la antigüedad, con inscripciones en edificios públicos en el Imperio Romano y pinturas rupestres prehistóricas.

Inventor del graffiti

Darryl «Cornbread» McCray: Es ampliamente considerado el primer grafitero moderno. Comenzó a escribir su nombre «Cornbread» en Filadelfia en 1965 para ganar notoriedad, convirtiéndose en un pionero de este estilo de grafiti.

Taki 183: Un joven mensajero de Nueva York que se hizo famoso en 1971 tras un artículo del New York Times sobre sus grafitis por toda la ciudad. Lo que inspiró a muchos jóvenes a hacer lo mismo.

Otros pioneros: En Filadelfia, «Cool Earl» y «Top Cat» también fueron importantes. En Nueva York, nombres como «Julio 204» fueron de los primeros en marcar su territorio, y «Tracy 168» fue un pionero en estilos como el «wildstyle».

Orígenes históricos

Imperio Romano: Los romanos escribían en las paredes para hacer anuncios, expresar críticas o profecías.

Catacumbas de Roma: Se escribían nombres de difuntos o símbolos cristianos en las lápidas, lo que puede considerarse un antecesor del grafiti.

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Prehistoria: Las pinturas rupestres y los petroglifos son las formas más antiguas de escritura en paredes, a menudo dejando una marca para la posteridad.

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