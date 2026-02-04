Compartir

El primer mánager campeón de Magallanes fue Lázaro Salazar, quien llevó a los Navegantes a su primer campeonato en la temporada 1949-1950. Salazar era un trotamundos del beisbol, nació en Cuba, dirigió en varios países entre ellos Venezuela y murió en México.

Murió a los 45 años, nació en la capital cubana, La Habana un día como hoy, 4 de febrero de 1912. Mientras que murió el 25 de abril de 1957 en Ciudad de México. Salazar tiene un puesto de privilegio en la historia turca.

¿Quién fue el primer mánager campeón de Magallanes?

Fue el mánager que más veces ha dirigido al equipo con siete y el que lo ha coronado en una mayor cantidad de ocasiones con tres. En aquellos años trajo su sabiduría beisbolera a nuestra pelota.

Magallanes es una de las organizaciones deportivas más antiguas del país, ha tenido distintas sedes. Como es uno de los equipos más populares de Venezuela, ahora espera vencer en la Serie de Las Américas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas