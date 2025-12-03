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Uno de los primeros dueños de la Isla del Burro en el Lago de Valencia fue uno de los personajes más famosos de la Independencia venezolana. Hasta ahora no sabemos con qué fin compró la misma que terminó siendo décadas después una cárcel.

Esta isla es la más grande que hay en el espacio lacustre y una de las que siempre ha sido protegida. En la historia aparece una persona que luchó al lado de Simón Bolívar y que adquirió la misma.

El General José Antonio Páez fue uno de los primeros dueños que tuvo la isla antes de ser una cárcel. Esta isla abarca un total de 1.51 kilómetros cuadrados. Aun se desconoce si el mismo tenía a esta solo como propiedad.

O si Páez planeó alguna vez tener una especie de isla de descanso como de retiro en nuestra entidad. El General falleció un 6 de mayo de 1873, en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos a los 82 años.

Primeros dueños de la Isla del Burro en el Lago de Valencia y lo que había

La misma posee cocodrilos, diversos tipos de arañas como gusanos. En el gobierno del General Juan Vicente Gómez este ordenó la fabricación de la cárcel en la Isla del Burro, la cual se hizo famosa.

Gómez ordenó que la misma estuviera funcionando como prisión, así se mantuvo en ese tiempo hasta 1935 cuando murió el recordado General. Pero luego volvió a utilizarse como cárcel en el gobierno de Rómulo Betancourt.

Esta isla es una de las más famosas y de donde incluso se fugaron una vez unos presos vestidos de mujer en el año 1963. Además de lo que fue su dueño, el uso que le dio el General Gómez hay una infinidad de leyendas que acompañan a este lugar.

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