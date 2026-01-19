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¿Quién inventó el lunes bancario en Venezuela?

By Redacción Carabobo
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lunes bancario en Venezuela
Foto: Finanzas Digital.

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El lunes bancario en Venezuela no fue un invento único, sino una adaptación de feriados religiosos católicos (como Ascensión, Corpus Christi). Para que cayeran en lunes, permitiendo a los bancos cerrar esos días.

Junto con la celebración del Día de San José (Patrono de la Banca) el 19 de marzo, un feriado bancario fijo y especial. Sudeban (Superintendencia Bancaria) regula estos días, que sirven para mantenimiento y pruebas de sistemas.

Orígenes y Razones del Lunes Bancario en Venezuela:

Adaptación Religiosa: Muchas festividades católicas que caen entre semana (como la Asunción de la Virgen o el Corpus Christi) se «trasladan» al lunes siguiente. Para crear un fin de semana largo para los empleados bancarios, según el calendario de Sudeban.

Día de San José: El 19 de marzo, Día de San José (Patrono de los trabajadores y la banca), es un feriado bancario especial que no se mueve. Incluso si cae en un día no hábil para otros, siendo una fecha fija para el sector.

Mantenimiento y Operaciones: Estos lunes no son solo de descanso; también se usan para realizar tareas internas. Como mantenimiento de infraestructura, pruebas de productos nuevos y actualizaciones de sistemas.

Regulación por Sudeban: La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) es la entidad que establece y publica el calendario de estos feriados bancarios cada año.

Diferencia con el «Feriado Bancario» de EE.UU.:

En Estados Unidos, el «bank holiday» original (1933, bajo Franklin D. Roosevelt) fue una medida de emergencia para cerrar todos los bancos y verificar su solvencia. Durante la Gran Depresión, no una adaptación de festividades religiosas.

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En resumen, los lunes bancarios venezolanos son una mezcla de tradición religiosa y necesidades operativas del sector. Regulados por las autoridades financieras, con el Día de San José como punto fijo y emblemático.

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