Aún falta poco más de un mes para el comienzo del Roland Garros, el abierto de Francia, que es el torneo de tenis más importante del mundo jugado sobre superficie de tierra batida. Y, para los conocedores de este deporte, hablar de este tipo de superficie, es casi lo mismo que mencionar, con nombre y apellido a un solo tenista: Rafael Nadal. Y esto es así porque el mallorquín es considerado el mejor tenista de la historia sobre esta superficie y además, tiene un récord extraordinario en Francia: de sus 22 torneos majors, Nadal ha conseguido la increíble suma de 14, en Roland Garros.

Sin embargo, y a pesar de ser el máximo ganador en este abierto y ser uno de los dos tenistas con más preseas en los 4 torneos que forman el circuito de Grand Slams, en el mundo de las apuestas deportivas no figura como el principal candidato, sobre todo por su mala forma física y los malos resultados que viene teniendo desde final de la temporada pasada. Esto ha empujado a otros nombres a la primera lista de candidatos y, tal vez, haga repensar al de Manacor, su intención de retirarse luego de este torneo.

¿Qué pasa con Nadal?

En el último año de su carrera deportiva, la Fiera española ha tenido muchos altibajos relacionados, sobre todo, al punto de vista corporal. Y está bien que ya no es el mismo jovencito de antes a sus 36 años, pero su estilo de juego, tan físico, le exige estar siempre en la mejor condición. Su cómoda derrota en el Australian Open en la segunda ronda ante el no muy conocido Mackenzie McDonald por un doble 6-4 y un último y definitivo 7-5 a favor del estadounidense y su negativa a participar en el Masters 1000 de Montecarlo para seguir su recuperación, han terminado de inclinar a las apuestas deportivas en su contra. Sin embargo, no sería la primera vez que dan por terminada la carrera de Nadal y será el propio Rafa el que termine de demostrar si esas apuestas están equivocadas o no.

Alcaraz y la renovación

Carlos Alcaraz es el jugador de moda en el circuito. A sus 19 años, ya cuenta con 8 títulos en su poder y más de 10 millones de dólares conseguidos en premios. Incluso, el oriundo de Villena, había terminado el 2022 como número 1 en el ranking ATP. A inicios del año, volvió a perder el puesto contra Novak Djokovic, pero logró reconquistarlo. Sin embargo, el no poder defender el título en el Masters 1000 de Miami al perder en la semifinal contra Jannik Sinner y el negarse a participar en el torneo de Montecarlo para recuperarse físicamente, le han hecho bajar de nuevo al segundo puesto. Pero figuras importantes del tenis, como Toni Nadal (tío y entrenador hasta 2017 de Rafa), lo han puesto como candidato, ya que es un tenista que “lo hace y todo lo hace bien”. El futuro de Charly es uno de los más brillantes del circuito.

Djokovic, siempre presente

No es ningún secreto que “Nole” ha encarado el segmento de la temporada en tierra batida con la mira puesta en Roland Garros. Haberse bajado de Indian Wells y de Miami le ha dado la chance de entrenar más en este terreno, con la idea de buscar un doble premio: mantener el primer puesto ante la presión de Charly Alcaraz y volverse el jugador con más Grand Slams ganados en la historia, puesto que ahora comparte con Rafa Nadal. A sus 35 años, la mente de Djokovic está apuntada a esos objetivos.

Otros candidatos

Lo que viene luego de estos nombres son alternativas escasas, algunos por su conocimiento de la tierra batida, otros por sus puestos en ATP: jugadores que no ganaron aún un Grand Slam como Tsitsipas (finalista de Roland Garros en 2021), Casper Ruud, Jannik Sinner o Alexander Zverev, pueden ser un dolor de cabeza para los candidatos. Otro que puede sobresalir, sobre todo si logra adaptarse al cambio de terreno es el ruso Daniil Medvédev, actual número 8 del ranking, que ha admitido que tiene que modificar su juego, muy afín a las superficies duras, para ser efectivo en otros terrenos y ganar más premios.