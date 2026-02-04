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El mánager de Magallanes en la Serie de Las Américas aun no ha sido nombrado, y el campeonato que reúne a varios países empieza mañana. Como es conocido por compromiso con MLB como con la selección de Puerto Rico, Yadier Molina no podrá dirigir.

Hasta ahora se había colado el rumor que Mario Lisson sería el estratega, pero el exjugador del Magallanes también tiene compromisos con la Major League Baseball. La serie empieza mañana en Caracas y La Guaira, pero falta por nombrar el mánager.

Se había colado el nombre de Asdrúbal Cabrera, mánager de Caribes de Anzoátegui, pero la gerencia de la tribu oriental desmintió este rumor. Como han sonado otros nombres para dirigir entre ellos el de Henry Blanco.

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La gerencia turca tendría la palabra en las próximas horas para dar a conocer el nombre del dirigente principal del equipo. Como de los demás técnicos que estarán con el equipo campeón de Venezuela.

Mánager de Magallanes en la Serie de Las Américas

De igual modo, la fanaticada venezolana espera por el nombramiento de los refuerzos que tendrán los eléctricos en la Serie de Las Américas. Esto sobre pitcheo y bateo que tendrá el equipo campeón de la LVBP.

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