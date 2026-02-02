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¿Quiénes fueron los grandes ganadores de los Grammy 2026?

By Redacción Carabobo
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Ganadores de los Grammys 2026

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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El Crypto.com Arena de Los Ángeles se vistió de gala para recibir la 68ª edición de los Premios Grammy, una ceremonia que no solo destacó por su despliegue visual, sino por la reafirmación del impacto de la música latina en el mercado anglosajón.

El fenómeno de Bad Bunny

El nombre de la noche fue, sin duda, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. El artista se alzó como el gran triunfador tras recibir el gramófono al Álbum del Año por su aclamado proyecto discográfico titulado Debí Tirar Más Fotos.

La producción, que ha roto récords de reproducción desde su lanzamiento, fue elogiada por la Academia por su capacidad de fusionar ritmos experimentales con la esencia del reguetón, elevando el género a nuevos niveles de sofisticación técnica.

Ganadores de los Grammys 2026:

Álbum del Año

  • Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
  • Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
  • Justin Bieber – Swag
  • Kendrick Lamar – GNX
  • Lady Gaga – Mayhem
  • Leon Thomas – Mutt
  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Tyler, the Creator – Chromakopia

Canción del Año

  • Bad Bunny – DTMF
  • Billie Eilish – Wildflower (GANADORA)
  • Doechii – Anxiety
  • Huntr/x – Golden
  • Kendrick Lamar & SZA – Luther
  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars – Apt.
  • Sabrina Carpenter – Manchild

Grabación del Año

  • Bad Bunny – DTMF
  • Billie Eilish – Wildflower
  • Chappell Roan – The Subway
  • Doechii – Anxiety
  • Kendrick Lamar & SZA – Luther (GANADORA)
  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars – Apt.
  • Sabrina Carpenter – Manchild

Artista Revelación

  • Addison Rae
  • Alex Warren
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Lola Young
  • The Marías
  • Olivia Dean (GANADORA)
  • Sombr

Mejor Álbum Pop Latino

  • Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
  • Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
  • Karol G – Tropicoqueta
  • Natalia Lafourcade – Cancionera (GANADOR)
  • Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
  • Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
  • J Balvin – Mixteip
  • Nicki Nicole – Naiki
  • Trueno – EUB Deluxe
  • Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

  • Aterciopelados – Genes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical
  • Ca7riel & Paco Amoroso – Papota (GANADOR)
  • Fito Páez – Novela
  • Los Wizzards – Algorhythm

Mejor Álbum Pop

  • Justin Bieber – Swag
  • Lady Gaga – Mayhem (GANADOR)
  • Miley Cyrus – Something Beautiful
  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Teddy Swims – I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop

  • Chappell Roan – The Subway
  • Justin Bieber – Daisies
  • Lady Gaga – Disease
  • Lola Young – Messy (GANADORA)
  • Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor Interpretación Pop a Dúo

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity (GANADORA)
  • Huntr/x – Golden
  • Katseye – Gabriela
  • Rosé & Bruno Mars – Apt.
  • SZA With Kendrick Lamar – 30 for 30

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

  • FKA Twigs – Eusexua (GANADOR)
  • Fred Again.. – Ten Days
  • PinkPantheress – Fancy That
  • Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
  • Skrillex – F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

  • Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
  • Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
  • Kaytranada – Space Invader
  • Skrillex – Voltage
  • Tame Impala – End of Summer (GANADORA)

Mejor Grabación de Dance Pop

  • Lady Gaga – Abracadabra (GANADORA)
  • PinkPantheress – Illegal
  • Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
  • Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)
  • Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor Álbum Rock

  • Deftones – Private Music
  • Haim – I Quit
  • Linkin Park – From Zero
  • Turnstile – Never Enough (GANADOR)
  • Yungblud – Idols

Mejor Interpretación Rock

  • Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
  • Hayley Williams – Mirtazapine
  • Linkin Park – The Emptiness Machine
  • Turnstile – Never Enough
  • Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (GANADORA)

Mejor Canción Rock

  • Hayley Williams – Glum
  • Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)
  • Sleep Token – Caramel
  • Turnstile – Never Enough
  • Yungblud – Zombie

Mejor Intepretación de Música Alternativa

  • Bon Iver – Everything Is Peaceful Love
  • The Cure – Alone (GANADORA)
  • Hayley Williams – Parachute
  • Turnstile – Seein’ Stars
  • Wet Leg – Mangetout

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Bon Iver – SABLE, fABLE
  • The Cure – Songs of a Lost World (GANADOR)
  • Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
  • Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
  • Wet Leg – Moisturizer

Mejor Interpretación R&B

  • Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
  • Justin Bieber – Yukon
  • Kehlani – Folded (GANADORA)
  • Leon Thomas – Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)
  • Summer Walker – Heart of a Woman

Mejor Interpretación R&B tradicional

  • Durand Bernarr – Here We Are
  • Lalah Hathaway – Uptown
  • Ledisi – Love You Too
  • Leon Thomas – Vibes Don’t Lie (GANADORA)
  • SZA – Crybaby

Mejor Canción R&B

  • Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
  • Durand Bernarr – Overqualified
  • Kehlani – Folded (GANADORA)
  • Leon Thomas – Yes It Is
  • Summer Walker – Heart of a Woman

Mejor Álbum R&B Progresivo

  • Bilal – Adjust Brightness
  • Destin Conrad – Love on Digital
  • Durand Bernarr – Bloom (GANADOR)
  • Flo – Access All Areas
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are

Mejor Álbum R&B

  • Coco Jones – Why Not More?
  • Giveon – Beloved
  • Ledisi – The Crown
  • Leon Thomas – Mutt (GANADOR)
  • Teyana Taylor – Escape Room

Mejor Interpretación Rap

  • Cardi B – Outside
  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips (GANADORA)
  • Doechii – Anxiety
  • Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off
  • Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown – Darling, I

Mejor Interpretación Rap Melódica

  • Fridayy & Meek Mill – Proud of Me
  • JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholeheartedly
  • Kendrick Lamar & SZA – Luther (GANADORA)
  • PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

Mejor Canción Rap

  • Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – The Birds Don’t Sing
  • Doechii – Anxiety
  • Glorilla – TGIF
  • Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off (GANADORA)
  • Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

Mejor Álbum Rap

  • Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
  • Glorilla – Glorious
  • JID – God Does Like Ugly
  • Kendrick Lamar – GNX (GANADOR)
  • Tyler, the Creator – Chromakopia

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

  • Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (From the Film “Elton John: Never Too Late”)
  • Huntr/x – Golden (GANADORA)
  • Jayme Lawson – Pale, Pale Moon
  • Miles Caton – I Lied to You
  • Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
  • Rod Wave – Sinners

Mejor Videoclip

  • Clipse – So Be It
  • Doechii – Anxiety (GANADOR)
  • OK Go – Love
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Sade – Young Lion

Mejor Película Musical

  • Devo – Devo
  • Diane Warren – Relentless
  • John Williams – Music by John Williams (GANADORA)
  • Pharrell Williams – Piece by Piece
  • Raye – Live at the Royal Albert Hall

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SourceEl Diario Ar
ViaNoticias 24 Carabobo
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