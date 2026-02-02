El Crypto.com Arena de Los Ángeles se vistió de gala para recibir la 68ª edición de los Premios Grammy, una ceremonia que no solo destacó por su despliegue visual, sino por la reafirmación del impacto de la música latina en el mercado anglosajón.
El fenómeno de Bad Bunny
El nombre de la noche fue, sin duda, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. El artista se alzó como el gran triunfador tras recibir el gramófono al Álbum del Año por su aclamado proyecto discográfico titulado Debí Tirar Más Fotos.
La producción, que ha roto récords de reproducción desde su lanzamiento, fue elogiada por la Academia por su capacidad de fusionar ritmos experimentales con la esencia del reguetón, elevando el género a nuevos niveles de sofisticación técnica.
Ganadores de los Grammys 2026:
Álbum del Año
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
- Justin Bieber – Swag
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Leon Thomas – Mutt
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Tyler, the Creator – Chromakopia
Canción del Año
- Bad Bunny – DTMF
- Billie Eilish – Wildflower (GANADORA)
- Doechii – Anxiety
- Huntr/x – Golden
- Kendrick Lamar & SZA – Luther
- Lady Gaga – Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Grabación del Año
- Bad Bunny – DTMF
- Billie Eilish – Wildflower
- Chappell Roan – The Subway
- Doechii – Anxiety
- Kendrick Lamar & SZA – Luther (GANADORA)
- Lady Gaga – Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Artista Revelación
- Addison Rae
- Alex Warren
- Katseye
- Leon Thomas
- Lola Young
- The Marías
- Olivia Dean (GANADORA)
- Sombr
Mejor Álbum Pop Latino
- Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
- Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
- Karol G – Tropicoqueta
- Natalia Lafourcade – Cancionera (GANADOR)
- Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
- Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
- J Balvin – Mixteip
- Nicki Nicole – Naiki
- Trueno – EUB Deluxe
- Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino
- Aterciopelados – Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical
- Ca7riel & Paco Amoroso – Papota (GANADOR)
- Fito Páez – Novela
- Los Wizzards – Algorhythm
Mejor Álbum Pop
- Justin Bieber – Swag
- Lady Gaga – Mayhem (GANADOR)
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Teddy Swims – I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)
Mejor Interpretación Pop
- Chappell Roan – The Subway
- Justin Bieber – Daisies
- Lady Gaga – Disease
- Lola Young – Messy (GANADORA)
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor Interpretación Pop a Dúo
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity (GANADORA)
- Huntr/x – Golden
- Katseye – Gabriela
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- SZA With Kendrick Lamar – 30 for 30
Mejor Álbum de Dance o Electrónica
- FKA Twigs – Eusexua (GANADOR)
- Fred Again.. – Ten Days
- PinkPantheress – Fancy That
- Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
- Skrillex – F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!
Mejor Interpretación de Dance o Electrónica
- Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
- Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
- Kaytranada – Space Invader
- Skrillex – Voltage
- Tame Impala – End of Summer (GANADORA)
Mejor Grabación de Dance Pop
- Lady Gaga – Abracadabra (GANADORA)
- PinkPantheress – Illegal
- Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
- Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)
- Zara Larsson – Midnight Sun
Mejor Álbum Rock
- Deftones – Private Music
- Haim – I Quit
- Linkin Park – From Zero
- Turnstile – Never Enough (GANADOR)
- Yungblud – Idols
Mejor Interpretación Rock
- Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
- Hayley Williams – Mirtazapine
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Turnstile – Never Enough
- Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (GANADORA)
Mejor Canción Rock
- Hayley Williams – Glum
- Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)
- Sleep Token – Caramel
- Turnstile – Never Enough
- Yungblud – Zombie
Mejor Intepretación de Música Alternativa
- Bon Iver – Everything Is Peaceful Love
- The Cure – Alone (GANADORA)
- Hayley Williams – Parachute
- Turnstile – Seein’ Stars
- Wet Leg – Mangetout
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Bon Iver – SABLE, fABLE
- The Cure – Songs of a Lost World (GANADOR)
- Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
- Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
- Wet Leg – Moisturizer
Mejor Interpretación R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
- Justin Bieber – Yukon
- Kehlani – Folded (GANADORA)
- Leon Thomas – Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)
- Summer Walker – Heart of a Woman
Mejor Interpretación R&B tradicional
- Durand Bernarr – Here We Are
- Lalah Hathaway – Uptown
- Ledisi – Love You Too
- Leon Thomas – Vibes Don’t Lie (GANADORA)
- SZA – Crybaby
Mejor Canción R&B
- Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
- Durand Bernarr – Overqualified
- Kehlani – Folded (GANADORA)
- Leon Thomas – Yes It Is
- Summer Walker – Heart of a Woman
Mejor Álbum R&B Progresivo
- Bilal – Adjust Brightness
- Destin Conrad – Love on Digital
- Durand Bernarr – Bloom (GANADOR)
- Flo – Access All Areas
- Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are
Mejor Álbum R&B
- Coco Jones – Why Not More?
- Giveon – Beloved
- Ledisi – The Crown
- Leon Thomas – Mutt (GANADOR)
- Teyana Taylor – Escape Room
Mejor Interpretación Rap
- Cardi B – Outside
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips (GANADORA)
- Doechii – Anxiety
- Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off
- Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown – Darling, I
Mejor Interpretación Rap Melódica
- Fridayy & Meek Mill – Proud of Me
- JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholeheartedly
- Kendrick Lamar & SZA – Luther (GANADORA)
- PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me
- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
Mejor Canción Rap
- Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – The Birds Don’t Sing
- Doechii – Anxiety
- Glorilla – TGIF
- Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off (GANADORA)
- Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
Mejor Álbum Rap
- Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
- Glorilla – Glorious
- JID – God Does Like Ugly
- Kendrick Lamar – GNX (GANADOR)
- Tyler, the Creator – Chromakopia
Mejor Canción para Medios Audiovisuales
- Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (From the Film “Elton John: Never Too Late”)
- Huntr/x – Golden (GANADORA)
- Jayme Lawson – Pale, Pale Moon
- Miles Caton – I Lied to You
- Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
- Rod Wave – Sinners
Mejor Videoclip
- Clipse – So Be It
- Doechii – Anxiety (GANADOR)
- OK Go – Love
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Sade – Young Lion
Mejor Película Musical
- Devo – Devo
- Diane Warren – Relentless
- John Williams – Music by John Williams (GANADORA)
- Pharrell Williams – Piece by Piece
- Raye – Live at the Royal Albert Hall
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