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El Crypto.com Arena de Los Ángeles se vistió de gala para recibir la 68ª edición de los Premios Grammy, una ceremonia que no solo destacó por su despliegue visual, sino por la reafirmación del impacto de la música latina en el mercado anglosajón.

El fenómeno de Bad Bunny

El nombre de la noche fue, sin duda, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. El artista se alzó como el gran triunfador tras recibir el gramófono al Álbum del Año por su aclamado proyecto discográfico titulado Debí Tirar Más Fotos.

La producción, que ha roto récords de reproducción desde su lanzamiento, fue elogiada por la Academia por su capacidad de fusionar ritmos experimentales con la esencia del reguetón, elevando el género a nuevos niveles de sofisticación técnica.

Ganadores de los Grammys 2026:

Álbum del Año

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Justin Bieber – Swag

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Leon Thomas – Mutt

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tyler, the Creator – Chromakopia

Canción del Año

Bad Bunny – DTMF

Billie Eilish – Wildflower (GANADORA)

Doechii – Anxiety

Huntr/x – Golden

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Lady Gaga – Abracadabra

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Grabación del Año

Bad Bunny – DTMF

Billie Eilish – Wildflower

Chappell Roan – The Subway

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar & SZA – Luther (GANADORA)

Lady Gaga – Abracadabra

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Artista Revelación

Addison Rae

Alex Warren

Katseye

Leon Thomas

Lola Young

The Marías

Olivia Dean (GANADORA)

Sombr

Mejor Álbum Pop Latino

Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

Karol G – Tropicoqueta

Natalia Lafourcade – Cancionera (GANADOR)

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin – Mixteip

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – EUB Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Aterciopelados – Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota (GANADOR)

Fito Páez – Novela

Los Wizzards – Algorhythm

Mejor Álbum Pop

Justin Bieber – Swag

Lady Gaga – Mayhem (GANADOR)

Miley Cyrus – Something Beautiful

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Teddy Swims – I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop

Chappell Roan – The Subway

Justin Bieber – Daisies

Lady Gaga – Disease

Lola Young – Messy (GANADORA)

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor Interpretación Pop a Dúo

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity (GANADORA)

Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – Apt.

SZA With Kendrick Lamar – 30 for 30

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

FKA Twigs – Eusexua (GANADOR)

Fred Again.. – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale

Skrillex – F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

Disclosure & Anderson .Paak – No Cap

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Tame Impala – End of Summer (GANADORA)

Mejor Grabación de Dance Pop

Lady Gaga – Abracadabra (GANADORA)

PinkPantheress – Illegal

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor Álbum Rock

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough (GANADOR)

Yungblud – Idols

Mejor Interpretación Rock

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

Hayley Williams – Mirtazapine

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – Never Enough

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (GANADORA)

Mejor Canción Rock

Hayley Williams – Glum

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)

Sleep Token – Caramel

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Zombie

Mejor Intepretación de Música Alternativa

Bon Iver – Everything Is Peaceful Love

The Cure – Alone (GANADORA)

Hayley Williams – Parachute

Turnstile – Seein’ Stars

Wet Leg – Mangetout

Mejor Álbum de Música Alternativa

Bon Iver – SABLE, fABLE

The Cure – Songs of a Lost World (GANADOR)

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Mejor Interpretación R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends

Justin Bieber – Yukon

Kehlani – Folded (GANADORA)

Leon Thomas – Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)

Summer Walker – Heart of a Woman

Mejor Interpretación R&B tradicional

Durand Bernarr – Here We Are

Lalah Hathaway – Uptown

Ledisi – Love You Too

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie (GANADORA)

SZA – Crybaby

Mejor Canción R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends

Durand Bernarr – Overqualified

Kehlani – Folded (GANADORA)

Leon Thomas – Yes It Is

Summer Walker – Heart of a Woman

Mejor Álbum R&B Progresivo

Bilal – Adjust Brightness

Destin Conrad – Love on Digital

Durand Bernarr – Bloom (GANADOR)

Flo – Access All Areas

Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are

Mejor Álbum R&B

Coco Jones – Why Not More?

Giveon – Beloved

Ledisi – The Crown

Leon Thomas – Mutt (GANADOR)

Teyana Taylor – Escape Room

Mejor Interpretación Rap

Cardi B – Outside

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips (GANADORA)

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off

Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown – Darling, I

Mejor Interpretación Rap Melódica

Fridayy & Meek Mill – Proud of Me

JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholeheartedly

Kendrick Lamar & SZA – Luther (GANADORA)

PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

Mejor Canción Rap

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – The Birds Don’t Sing

Doechii – Anxiety

Glorilla – TGIF

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off (GANADORA)

Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

Mejor Álbum Rap

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Glorilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX (GANADOR)

Tyler, the Creator – Chromakopia

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

Elton John & Brandi Carlile – Never Too Late (From the Film “Elton John: Never Too Late”)

Huntr/x – Golden (GANADORA)

Jayme Lawson – Pale, Pale Moon

Miles Caton – I Lied to You

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Rod Wave – Sinners

Mejor Videoclip

Clipse – So Be It

Doechii – Anxiety (GANADOR)

OK Go – Love

Sabrina Carpenter – Manchild

Sade – Young Lion

Mejor Película Musical