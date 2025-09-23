Si quieres ganar masa muscular, hay alimentos ricos en proteínas como carnes magras, pescado, huevos y productos lácteos. Así como fuentes de carbohidratos complejos (quinoa, legumbres, boniato) para energía y grasas saludables (frutos secos, aguacate).
Una dieta equilibrada también debe considerar frutas, verduras y evitar alimentos ultraprocesados y azúcares refinados. Recuerda sí consultar a un médico, el cual es el que tiene la última palabra antes de consumir dichos alimentos.
Huevos: Contienen albúmina y son una fuente completa de proteínas y nutrientes esenciales.
Carnes Magras: Pollo y cortes de res magros aportan proteínas de alto valor biológico.
Pescado Azul: Salmón, atún y sardinas son ricos en proteínas y ácidos grasos omega-3, importantes para la salud cardiovascular.
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Lácteos: Yogurt griego y quesos bajos en grasa son buenas fuentes de proteínas.
Legumbres: Lentejas, garbanzos y caraotas proporcionan proteínas, fibra y hierro.
Quieres ganar masa muscular Carbohidratos Complejos y Grasas Saludables
Frutos Secos y Semillas: Almendras, nueces y semillas de chía ofrecen grasas saludables, proteínas y fibra.
Aceite de Oliva: Aporta grasas saludables y otros nutrientes importantes.
Frutas: Incluye frutas como la naranja (por su vitamina C) y la banana (por su potasio y carbohidratos) para la recuperación muscular.
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