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Si quieres ganar masa muscular, hay alimentos ricos en proteínas como carnes magras, pescado, huevos y productos lácteos. Así como fuentes de carbohidratos complejos (quinoa, legumbres, boniato) para energía y grasas saludables (frutos secos, aguacate).

Una dieta equilibrada también debe considerar frutas, verduras y evitar alimentos ultraprocesados y azúcares refinados. Recuerda sí consultar a un médico, el cual es el que tiene la última palabra antes de consumir dichos alimentos.

Huevos: Contienen albúmina y son una fuente completa de proteínas y nutrientes esenciales.

Carnes Magras: Pollo y cortes de res magros aportan proteínas de alto valor biológico.

Pescado Azul: Salmón, atún y sardinas son ricos en proteínas y ácidos grasos omega-3, importantes para la salud cardiovascular.

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Lácteos: Yogurt griego y quesos bajos en grasa son buenas fuentes de proteínas.

Legumbres: Lentejas, garbanzos y caraotas proporcionan proteínas, fibra y hierro.

Quieres ganar masa muscular Carbohidratos Complejos y Grasas Saludables

Frutos Secos y Semillas: Almendras, nueces y semillas de chía ofrecen grasas saludables, proteínas y fibra.

Aceite de Oliva: Aporta grasas saludables y otros nutrientes importantes.

Frutas: Incluye frutas como la naranja (por su vitamina C) y la banana (por su potasio y carbohidratos) para la recuperación muscular.