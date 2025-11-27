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Un quincuagenario pagará esta condena por el abuso de una niña y un adolescente en el estado Zulia. Ante el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, fue condenado a 22 años, ocho meses y 15 días de prisión Dixon Otoniel Pérez González (55).

Pérez González está señalado de abusar sexualmente de una niña de 8 años, situación detectada el 19 de noviembre de 2020 en el barrio Punto Fijo II. Esto en la parroquia Rómulo Betancourt del municipio Cabimas, estado Zulia.

Ese día, la víctima de ocho años le contó a su padre que la pareja de su abuela la abusaba sexualmente. Le tocaba sus partes íntimas y la amenazaba para que no contara nada cuando acudía de visita a su vivienda, situación que ocurrió en reiteradas oportunidades.

Ante tal confesión, el progenitor acudió inmediatamente ante funcionarios de la policía municipal para denunciar al agresor. Igualmente, el quincuagenario gozaba de una medida cautelar por haber obligado a practicarle sexo oral a un adolescente en el año 2016, durante una celebración familiar.

Quincuagenario pagará esta condena por el abuso de una niña y un adolescente

En consecuencia, se conformó una comisión policial que detuvo al hoy condenado y lo puso a la orden del Ministerio Público. Durante el juicio, la Fiscalía 43a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el hombre por los delitos de abuso sexual a niña con penetración anal y abuso sexual a adolescente con penetración oral.

Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales del caso, el Tribunal 5° de Juicio del Zulia dictó la mencionada condena contra Pérez González; quien permanece recluido en la sede de la policía municipal en Cabimas.

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