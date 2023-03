Compartir

El rábano es una hortaliza que lleva por nombre científico Raphanus sativus es de la familia de Brassicaceae, muy conocida por sus raíces comestibles. A pesar de sus propiedades es muy poco consumida en el país.

La planta de rábano tiene un tallo que puede llegar a medir un metro de altura, las hojas son pecioladas; esta planta es originaria del mediterráneo oriental. Existen cinco tipos de ellas: los japoneses, negros, los de primavera, los de verano y los de otoño.

Esta raíz es muy utilizada en la gastronomía oriental grandes platillos de la cocina japonesa, su sabor es un poco picoso. Es utilizado como afrodisíaco tanto para el hombre como para la mujer.

En cuanto al contenido nutricional de esta hortaliza tenemos que es rica en potasio, vitamina C y calcio. Este alimento es muy buen antioxidante por su contenido de azufre y de vitamina C, además por el contenido de vitamina C; ayuda al sistema inmunológico.

Para el cuidado del hígado y la vesícula biliar es muy utilizado y esto se debe a su contenido de glucosinolatos que favorecen el funcionamiento de estos órganos. Esta raíz tomada como una infusión se utiliza para combatir los resfriados ya que tiene propiedades mesolíticas; que ayudan a expectorar la flema propias de los catarros.

Rábano, mira sus beneficios

En la protección cardiovascular también tiene influencia este alimento y esto es por su contenido de potasio. Tiene además propiedades diuréticas por lo que aporta beneficios a los riñones al ayudar en la expulsión de la orina y de las toxinas. También, por su contenido de fibras este alimento ayuda a combatir el estreñimiento y alivio en las hemorroides.

Las contraindicaciones que tiene el consumo de esta raíz son varias pero una de ellas es que no deben consumirla personas con problemas de tiroides. Consulta siempre a tu médico sobre este alimento.

Aunque no es lo común este alimento puede causar alergias sobre todo en la lengua que puede llegar a producir inflamación en esta. También su consumo en exceso puede causar irritación de la mucosa estomacal.

