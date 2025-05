Compartir

Rafael Lacava y Dina Castillo reinauguran el Complejo Deportivo La Viña ubicado en la parroquia San José, Urbanización La Viña, tras una completa rehabilitación integral. Para dar mayor énfasis al deporte en el estado Carabobo.

El emblemático espacio, fundado en 1982 por autogestión vecinal y consolidado en 1994 por el Instituto Municipal del Deporte INDEVAL. Fue completamente remodelado en 2025 gracias al esfuerzo conjunto de la Gobernación de Carabobo y la Alcladia de Valencia. Esta obra busca revitalizar el deporte comunitario, fortalecer la inclusión social y brindar espacios dignos para la recreación de niños, jóvenes y adultos.

Complejo Deportivo La Viña

«Hoy inauguramos este maravilloso complejo deportivo en La Viña, un espacio de primer nivel con canchas de béisbol, fútbol con grama artificial, luces, restaurante y zona de bateo. Más de mil 700 niños practicarán deporte aquí. Me llena de alegría verlos disfrutar. Aunque ya no estoy para jugar fútbol como antes, me emociona ver cómo el deporte transforma vidas”, agregó Rafael Lacava.

La rehabilitación general del complejo, incluyó instalación de nuevo sistema de iluminación LED, grama artificial de alta calidad, sistema de riego, cercado perimetral y recuperación de las tribunas.

Además, se incorporaron modernas áreas como gimnasio biosaludable, nuevas canchas de pádel, un espacio multiusos y un restaurante comunitario. También se construyeron baños, camerinos y oficinas administrativas.

Durante el acto, las autoridades destacaron que esta renovación responde a los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, de garantizar espacios deportivos gratuitos y accesibles para todos. El proyecto busca fortalecer la masificación deportiva, promoción de hábitos saludables y la integración familiar a través del deporte.

Áreas innovadoras que marcan la diferencia

Entre las novedades destacan dos canchas de pádel, una cancha de usos múltiples, un nuevo parque caminero y un moderno restaurante, además de una zona especial para la academia de fútbol y béisbol, lo cual permitirá el desarrollo de talentos deportivos desde edades tempranas.

Con esta entrega, se reafirma el compromiso del gobierno regional y municipal con el impulso al deporte como herramienta de transformación social. El Complejo Deportivo “La Viña” se erige nuevamente como un pulmón deportivo y recreativo en el corazón de Valencia.

