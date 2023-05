Compartir

Este jueves 18 de mayo, el tenista español Rafael Nadal anunció que no volverá a jugar en los próximos meses y buscará recuperarse lo máximo posible para afrontar su último año como profesional.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado, siempre con la vista puesta en los objetivos. Roland Garros se hace imposible después de muchos años sin faltar a la cita. Es una decisión que toma mi cuerpo”, dijo durante una rueda de prensa.

Nadal aseguró que intentó volver, pero los tiempos no han ayudado. “No tengo intención de seguir jugando por estos meses porque mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Han sido años realmente difíciles, me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos”, confesó.

“No voy a poner una fecha de regreso, es un punto y aparte. Intentaré volver a final de año para la Copa Davis y si no encararé el próximo año que yo intuyo será el último. Quiero darme la oportunidad de que esto ocurra”, agregó.

El zurdo insistió en que lo que le interesa es despedirse jugando. “Han sido años complicados, aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y aparte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo”, dijo.

Nadal, quien cumplirá 37 años de edad el 3 de junio, lleva semanas en una lucha contra el crono por intentar regresar a las pistas en la gira de tierra, la más importante del calendario para él.

Esta será la primera vez que no acuda a Roland Garros desde 2005, el año de su debut en París y de su primer título. Desde entonces suma 112 victorias y solo tres derrotas (2009, 2015 y 2021), más una retirada en 2016 en el transcurso de la prueba por una lesión en la muñeca izquierda.

Cabe recordar, que el tenista español no ha vuelto a competir desde que se lesionó la pierna izquierda durante el Abierto de Australia de enero, en el que se despidió en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

