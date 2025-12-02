DeportesPortada

Ratifican a Venezuela como sede de la Serie del Caribe 2026

By Redacción Carabobo
0
56
Venezuela sede Serie del Caribe 2026

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribes (CBPC) tuvo una reunión para determinar si la Serie del Caribe 2026 se realizará en Caracas o se movería de sede.

Juan Francisco Puello Herrera, comisionado del ente beisbolístico en la región, junto a los demás miembros de la organización, informaron que la sede del evento deportivo se mantiene en la capital de la República Bolivariana de Venezuela.

Venezuela sede Serie del Caribe 2026

Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), indicó que las condiciones para la realización del campeonato están garantizadas.

La Serie del Caribe está programada a realizarse del 30 de enero al 7 de febrero, en los estadios Monumental y Universitario de Caracas y el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

Las novenas que intervendrán en el torneo son: Cuba, Japón, México, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Magallanes le volteó el juego a La Guaira y ganó el sexto en fila (Resultados y pizarra)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Radio del Sur
ViaNoticias 24 Carabobo
Artículo anterior
Ministerio Público imputará al autor del caso de los hermanos Faddoul
Artículo siguiente
Inicia la entrega del Bono Único Familiar diciembre 2025 por este monto
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes