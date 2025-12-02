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La Confederación de Béisbol Profesional del Caribes (CBPC) tuvo una reunión para determinar si la Serie del Caribe 2026 se realizará en Caracas o se movería de sede.

Juan Francisco Puello Herrera, comisionado del ente beisbolístico en la región, junto a los demás miembros de la organización, informaron que la sede del evento deportivo se mantiene en la capital de la República Bolivariana de Venezuela.

Venezuela sede Serie del Caribe 2026

Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), indicó que las condiciones para la realización del campeonato están garantizadas.

La Serie del Caribe está programada a realizarse del 30 de enero al 7 de febrero, en los estadios Monumental y Universitario de Caracas y el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

Las novenas que intervendrán en el torneo son: Cuba, Japón, México, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.

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