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El empresario Raúl Rocha, presidente y copropietario de la Organización Miss Universo, negó este viernes que haya una orden de aprehensión en su contra y se desligó de las acusaciones sobre tráfico de drogas, armas y combustible.

En una declaración pública contundente, Rocha negó categóricamente la existencia de cualquier proceso legal que lo requiera ante las autoridades.

El texto, difundido por el periódico mexicano Reforma, el empresario pidió al periodismo un «ejercicio riguroso» y rechazó varias acusaciones en su contra.

«Como se desprende del comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, no existe orden de aprehensión en mi contra, pues como lo he demostrado ante la autoridad no he cometido delito alguno», dijo Rocha.