El cantante Rauw Alejandro decidió romper el silencio este miércoles tras el escándalo que se generó al conocer su separación con Rosalía y una supuesta infidelidad con una modelo colombiana.

El artista confirmó a través de un mensaje en su Instagram que terminó con la española hace unos meses.

Sin embargo, aclaró que su ruptura con Rosalía no fue por una supuesta infidelidad como se hizo viral en redes.

«Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas. Y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias, y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir», expresó.

