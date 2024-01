Compartir

Es importante saber que hay medicamentos que no se deben tomar junto a comidas o bebidas. Pero, incluso para los que sí se puede, solo se debe hacer con agua.

Ahora, muchos se preguntan por qué. Acá la respuesta: Si no tomamos las pastillas con un vaso de agua, podemos afectar al tiempo de desintegración. Eso supone que el fármaco no nos hace el mismo efecto y, como tal, la afección o el síntoma que pretendemos tratar puede no resolverse con normalidad.

Lo que dicen los estudios

Aunque ya había investigación previa sobre los motivos por los que solo debemos tomar las pastillas con un vaso de agua, el estudio más exhaustivo al respecto se llevó a cabo en 2021, en Arabia Saudí.

Sus autores decidieron comprobar los efectos de mezclar las combinaciones de cinco fármacos y cinco bebidas distintas.

Para lo primero seleccionaron cinco medicamentos de venta libre en este país: Fevadol, Solpadeine, Relaxon, Artiz y Bufen.

El primero está compuesto por paracetamol, el segundo por paracetamol y codeína, de manera que se utiliza para los procesos catarrales. En cuanto al segundo, es un relajante muscular, mientras que el tercero es un antihistamínico y el último simplemente ibuprofeno.

Tomar pastillas solo con agua

Estos científicos procedieron a mezclarlos con refresco, café arábica, suero de leche, zumo de naranja o una bebida energética. Además, compararon el tiempo de desintegración de cada uno de ellos si se mezclaba con agua.

Los resultados demostraron lo que ya se intuía. Que solo deberíamos tomar pastillas con un vaso de agua.

En el caso del fevadol, la solpadeína y el relaxon, todos los tiempos de desintegración aumentaron significativamente en comparación con el agua.

Con el ibuprofeno ocurrió lo mismo con todas las bebidas, salvo con el café, con el que apenas hubo diferencias. Finalmente, para el artiz, el tiempo de desintegración aumentó con todas las bebidas, salvo con la bebida energética y el refresco de cola.

¿Por qué es esto malo?

La desintegración es la descomposición completa de un fármaco en un medio líquido. Ese medio no solo incluye los que se encontrará una vez que pase a nuestro tracto digestivo. También se tiene en cuenta el líquido junto al que se ha tomado la pastilla.

Por otro lado, cabe destacar que la desintegración es el paso previo a la disolución del medicamento, en la que este puede ser absorbido y empezar a ejercer su función.

Así que, es esencial que se desintegre por completo y que lo haga en un tiempo determinado, que se calcula a la perfección en los laboratorios farmacéuticos.

En resumen: Si no tomamos las pastillas con un vaso de agua, puede que el tiempo de desintegración sea más largo del que se ha calculado y, por lo tanto, el medicamento no esté disponible en el tiempo adecuado.

