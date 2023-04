Compartir

El cantante Prince Royce es hospitalizado de emergencia en Chile; porque sufrió una reacción alérgica y ameritó tratamiento.

A través de las redes sociales, el actual coach de The Voice, estelar de Chilevisión posteó unas imágenes y escribió referente a su estado de salud.

Hospitalizan a Prince Royce en Chile

De hecho, se pudo leer en un tuit, que “Esta semana ha sido bastante difícil para mí. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones. Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”, escribió.

Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… pic.twitter.com/D4jLsVqCVZ — Prince Royce (@PrinceRoyce) April 18, 2023

Hace unos días, reveló que no se estaba sintiendo muy bien físicamente. Tras su reacción, un médico evaluó su condición por solicitud de Chilevisión. Posteriormente, él decidió ir a urgencia y le recomendaron la hospitalización.

Este medio corroboró que la situación fue bien controlada y no se debieron retrasar grabaciones del programa estelar, donde además participan José Luis Rodríguez, Fran Valenzuela y Beto Cuevas.

